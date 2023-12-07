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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Си Цзиньпин призвал лидеров Евросоюза к совместной работе над обеспечением мировой стабильности

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Китай и Евросоюз должны совместными усилиями способствовать обеспечению мировой стабильности и процветанию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой Фон дер Ляйен, сообщило центральное китайское телевидение.

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"Китай и ЕС должны быть партнерами во взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно укреплять политическое взаимодоверие, добиваться стратегического консенсуса, укреплять связи интересов, устранять различные отвлекающие факторы и укреплять диалог и сотрудничество на благо народов обеих сторон. Мы должны совместно урегулировать глобальные вызовы и работать сообща для содействия мировой стабильности и процветанию", - сказал китайский руководитель.

Он отметил, что "Китай и ЕС несут ответственность за совместное обеспечение большей стабильности в мире, придание большего импульса развитию и обеспечение лидерства и поддержки глобального управления".

Си Цзиньпин отметил "хороший импульс" в развитии отношений между двумя странами и призвал "работать сообща, чтобы сохранить динамику развития отношений между Китаем и ЕС", говорится в сообщении.

Лидеры Евросоюза прибыли в Пекин на очередной однодневный саммит Китай-ЕС.

Евросоюз Китай
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