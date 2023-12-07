Deutsche Bahn ограничит движение поездов 7-8 декабря из-за забастовки машинистов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn 7-8 декабря значительно ограничит движение пассажирских и товарных поездов в связи с забастовкой машинистов из профсоюза GDL, сообщает сайт компании.

Deutsche Bahn призвала пассажиров воздержаться от лишних поездок в период забастовки, перенести их на другое время. Ограничения затронут поезда дальнего и регионального сообщения, а также городскую железную дорогу S-Bahn.

GDL в числе прочего требует сокращения рабочего времени и повышения зарплат на 555 евро в месяц, пишет MarketWatch. Deutsche Bahn предложила повысить оплату труда на 11%.

Профсоюз до этого проводил забастовку 15 ноября.