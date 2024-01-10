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В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Профсоюз машинистов поездов Германии GDL утром 10 января начал трехдневную забастовку из-за споров с основным государственным железнодорожным оператором Deutsche Bahn по поводу продолжительности рабочего дня и размера оплаты труда, сообщает AP.

"Забастовка профсоюза машинистов GDL оказала огромное влияние на железнодорожное сообщение в Германии", - заявила пресс-секретарь Deutsche Bahn Анна Брукер.

Забастовка должна продлиться до 18:00 (20:00 по Москве) пятницы. AP отмечает, что междугороднее и внутригородское железнодорожное сообщение в стране уже почти полностью остановилось.

По информации Deutsche Bahn, курсирует около 20% поездов дальнего следования, многие региональные и пригородные поезда в Берлине и других городах не ходят.

GDL требует повышения заработной платы машинистов поездов и призывает сократить рабочий день сменных работников с 38 до 35 часов в неделю без снижения уровня зарплаты. Deutsche Bahn утверждает, что требования профсоюза практически невозможно удовлетворить.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг призвал стороны вернуться за стол переговоров.

"Необходимо найти способ, при котором стороны смогут поладить. Это означает - разговаривать друг с другом. Я призываю обе стороны снова сесть за стол переговоров", - сказал он.

Однако глава профсоюза Клаус Везельски заявил, что, если до пятницы Deutsche Bahn не представит удовлетворяющего требованиям профсоюза предложения, члены GDL "сделают перерыв, а затем начнут новую забастовку".

Берлин Германия Deutsche Bahn GDL Фолькер Виссинг Клаус Везельски Минтранс
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