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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Германии проходит забастовка железнодорожников

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn сократил число перевозок в четверг из-за 20-часовой забастовки членов профсоюза GDL, сообщает Associated Press.

Забастовка началась в среду вечером и продлится до вечера четверга. В это время компания выполняет только 20% от запланированных по графику междугородних перевозок в стране.

Центральной темой переговоров профсоюза GDL и компании Deutsche Bahn является попытка сократить продолжительность рабочего времени сменных сотрудников с 38 до 35 часов в неделю без снижения уровня заработной платы. Deutsche Bahn отказывается выполнять такие требования.

Также GDL добивается повышения заработной платы для сотрудников и выплаты в размере 3 тыс. евро, чтобы уравновесить негативное воздействие инфляции.

Переговоры между сторонами должны были возобновиться в четверг, но компания от них отказалась после того, как профсоюз объявил о забастовке.

Германия Deutsche Bahn
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