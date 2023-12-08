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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

США пообещали не допустить открытия новых фронтов на Ближнем Востоке

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - США и их союзники делают все, чтобы предотвратить открытие новых фронтов на Ближнем Востоке на фоне конфликта Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

По словам Блинкена, Вашингтон и его союзники активно работают над тем, чтобы избежать "открытия других фронтов", в том числе - со стороны хуситов. В частности, Соединенные Штаты вовлечены в обеспечение морской безопасности в Красном море и Аденском заливе.

"Мы видели абсолютно неприемлемые атаки на судоходство. Это должно прекратиться. У нас есть все причины верить в то, что атаки были организованы Ираном и в них задействовалось оружие, которое Иран поставил хуситам", - отметил глава госдепа США.

Ранее израильские СМИ сообщили, что американские ВМС сбили в Красном море дрон, запущенный из Йемена с территорий, которые контролируют хуситы. В Пентагоне отказались комментировать эту информацию. Саудовская Аравия, в свою очередь, призвала США к сдержанности.

3 декабря американский эсминец сбил три беспилотника, которые атаковали коммерческие суда в Красном море.

"У нас есть все основания полагать, что эти нападения хоть и были совершены хуситами из Йемена, их полностью поддержал Иран. Соединенные Штаты рассмотрят все соответствующие ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами", - заявили в Центральном командовании США.

Израиль Энтони Блинкен США ХАМАС
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