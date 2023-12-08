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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Что случилось этой ночью: пятница, 8 декабря

Пострадавших при стрельбе в брянской гимназии доставили в Москву, пакет проектов законов об ответственности за треш-стримы внесли в Госдуму, Хантеру Байдену предъявили обвинения о неуплате налогов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии. В полете их сопровождали медики. Лечением подростков займутся врачи Российской детской клинической больницы.

- В Госдуму внесли пакет проектов законов об ответственности за треш-стримы. Согласно поправкам, публичная демонстрация преступления в соцсетях будет признана отягчающими обстоятельствами.

- Экипажи модернизированных танков Т-80БВМ уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении, сообщило Минобороны РФ. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов.

- Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам, связанным с налогами. "Вместо того, чтобы платить налоги, он потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни", говорится в обвинительном заключении.

- США и их союзники делают все, чтобы предотвратить открытие новых фронтов на Ближнем Востоке на фоне конфликта Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

- В Москве наградили победителей премии ТЭФИ в категориях развлекательного вещания. Лучшей юмористической программой стало шоу "Уральские пельмени", лучшим дневным развлекательным ток-шоу – "Мой герой" Виктора Сухорукова.

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