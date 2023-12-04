Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Американский эсминец отбил нападение дронов на коммерческие суда в Красном море

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Эсминец США в воскресенье сбил три беспилотника, атаковавших коммерческие суда в Красном море, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"В воскресенье было четыре нападения на три разных коммерческих судна в международных водах в южной части Красного моря", - говорится в сообщении.

Командование уточняет, что на сигналы бедствия отреагировал эсминец ВМС США USS Carney, который "оказал помощь" и сбил три дрона.

Возможно, что целью одного из беспилотников был сам эсминец, однако точно это не было установлено, эсминец и его команда не пострадали отметили в CENTCOM.

В сообщении командования подчеркивается, что такие атаки "представляют прямую угрозу международной торговле и безопасности на море".

"У нас также есть все основания полагать, что эти нападения, хотя и были совершены хуситами из Йемена, их полностью поддержал Иран. Соединенные Штаты рассмотрят все соответствующие ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами", - заявил CENTCOM.

США Йемен Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере

Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере

Что произошло за день: воскресенье, 3 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ сообщили о появлении израильских сухопутных войск на юге сектора Газа

На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи

На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля предписали эвакуироваться жителям Хан-Юниса и его окрестностей

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });