Американский эсминец отбил нападение дронов на коммерческие суда в Красном море

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Эсминец США в воскресенье сбил три беспилотника, атаковавших коммерческие суда в Красном море, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"В воскресенье было четыре нападения на три разных коммерческих судна в международных водах в южной части Красного моря", - говорится в сообщении.

Командование уточняет, что на сигналы бедствия отреагировал эсминец ВМС США USS Carney, который "оказал помощь" и сбил три дрона.

Возможно, что целью одного из беспилотников был сам эсминец, однако точно это не было установлено, эсминец и его команда не пострадали отметили в CENTCOM.

В сообщении командования подчеркивается, что такие атаки "представляют прямую угрозу международной торговле и безопасности на море".

"У нас также есть все основания полагать, что эти нападения, хотя и были совершены хуситами из Йемена, их полностью поддержал Иран. Соединенные Штаты рассмотрят все соответствующие ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами", - заявил CENTCOM.