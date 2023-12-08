Посольство США в "зеленой зоне" Багдада подверглось ракетному обстрелу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - По посольству США в "зеленой зоне" Багдада утром в пятницу было выпущено около 10 ракет, сообщают иракские СМИ со ссылкой на источники в службе безопасности страны.

По их данным, из района, где расположено посольство, доносились звуки взрывов и сирен.

СМИ отмечают, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

"Зеленая зона" - это особо охраняемый район в Багдаде, где расположены здания госучреждений и ряд посольств.

Ранее глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что Ирак "готов обеспечивать безопасность военных советников из международной коалиции (во главе с США - ИФ), находящихся в Ираке". Премьер также попросил воздержаться "от любых атак" на иракской территории. Разговор состоялся на фоне возобновления боев между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Осенью американские военные базы в Ираке подвергались обстрелам со стороны местных военизированных формирований, стремившихся таким образом продемонстрировать поддержку палестинцев. В ответ армия США нанесла несколько ударов по позициям этих формирований в Ираке.