США требуют от иракских властей расследования фактов нападения на американский персонал

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Ареста ответственных за нападения на американские объекты и военнослужащих в Ираке потребовал от иракских властей госдепартамент США.

"Мы призываем иракские силы безопасности немедленно провести расследование и арестовать виновных в этих нападениях и привлечь их к ответственности", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении.

В нем подчеркивается, что "иракское правительство неоднократно "обещало защищать дипломатические представительства, а также военнослужащих США, которые находятся в стране по приглашению Ирака".

Вопросы, касающиеся обязательств правительства Ирака по защите дипломатического персонала, советников международной коалиции и ее объектов, обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани министр обороны США Ллойд Остин, сообщил Пентагон.

Министр "осудил атаку на посольство США в Багдаде, предпринятую накануне, а также серию нападений на американские войска в Ираке и Сирии за последние недели".

Остин приветствовал ранее сделанное заявление ас-Судани о том, что эти атаки представляют собой "террористические акты", которые "ставят под угрозу внутреннюю безопасность Ирака", говорится в сообщении.

Шеф Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты "оставляют за собой право действовать в целях самообороны против тех, кто совершает любое нападение на персонал США", а также подтвердил, что ответственность за атаки лежит "на поддерживаемых Ираном" группировках боевиков.

Как сообщалось, утром в пятницу был нанесен ракетный удар по особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, где располагаются иностранные дипломатические представительства и правительственные объекты. Целью удара было посольство США.