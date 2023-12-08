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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Тайвань сообщил о появлении вблизи острова аэростата, БПЛА и истребителей КНР

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Аэростат КНР накануне пересек разделительную линию в Тайваньском проливе, отделяющую зоны под контролем Пекина и Тайбэя, сообщило в пятницу тайваньское оборонное ведомство.

"Один аэростат КНР обнаружили вчера в 11:52 по местному времени (06:52 по Москве) после пересечения "средней линии" Тайваньского пролива. Его заметили в 187 км к юго-западу от города Цзилун", - приводят западные СМИ выдержки из заявления ведомства.

Объект двигался на восток и пропал из поля зрения в 12:55 по местному времени (07:55). Таким образом, тайваньские военные наблюдали за воздушным шаром около часа.

Кроме того, в заявлении говорится, что за сутки разделительную линию пересекли 27 летательных аппаратов ВВС КНР, включая истребители, самолет-разведчик, транспортный самолет и БПЛА.

The Guardian отмечает, что инцидент произошел за месяц до начала президентских выборов на Тайване, намеченных на 13 января 2024 года.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Китайские СМИ отмечают, что Пекин заявляет о суверенитете Китая над Тайваньским проливом. В свою очередь США и власти Тайваня утверждают, что этот пролив является международным водным путем.

Китай США Тайвань
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