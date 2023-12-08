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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Суд ЭКОВАС отклонил просьбу Нигера о смягчении санкций

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Суд Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказался удовлетворить ходатайство Нигера о приостановке действия санкций, введенных после переворота 26 июля.

"Суд разъяснил, что республика Нигер, в настоящее время контролируемая военной хунтой, не обладает полномочиями в суде, что делает ходатайство неприемлемым", - говорится в заявлении суда ЭКОВАС, опубликованном в пятницу.

Суд постановил, что в Нигере произошла "неконституционная смена власти", и отметил, что ЭКОВАС не признало пришедших к власти военных официальной властью в государстве-члене сообщества, соответственно, Нигер "не имеет возможности инициировать судебное разбирательство с целью получения преимуществ или отсрочки".

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"Следовательно, иск и просьба о принятии временных мер, поданные от имени Нигера неконституционными и непризнанными властями, сами по себе неприемлемы", - говорится в решении суда.

На слушаниях, состоявшихся 21 ноября, представители Нигера утверждали, что санкции негативно сказались на благосостоянии граждан Нигера, вызвав нехватку продовольствия, медикаментов и электроэнергии. Нигер обратился в суд с просьбой о принятии временных мер, которые вынудили бы членов ЭКОВАС приостановить действие санкций.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступили 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Страны-члены ЭКОВАС, Евросоюза и некоторые другие государства осудили военный переворот, потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

ЭКОВАС Нигер
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