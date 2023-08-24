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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В ЭКОВАС назвали провокацией план военных Нигера о трехлетнем переходном периоде

В ЭКОВАС назвали провокацией план военных Нигера о трехлетнем переходном периоде
Фото: Ernest Ankomah/Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразили недовольство планами нового военного руководства Нигера о трехлетнем переходном периоде, сообщает в четверг Associated Press.

Представитель ЭКОВАС, отвечающий за вопросы мира и безопасности, Абдель Фаттах Муса в интервью агентству заявил, что считает провокацией такое предложение со стороны военных Нигера.

"Среди глав государств-членов ЭКОВАС есть убеждение, что путч в Нигере – это один из многих военных переворотов в регионе, и если мы позволим этому происходить, то будет эффект домино в регионе", - сказал Муса.

"Мы не собираемся вести долгий затяжной торг с этими военными (...) Мы пошли по этому пути в Мали и Буркина-Фасо, и в других местах, и мы ни к чему не пришли", - добавил представитель ЭКОВАС.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Тчиани ранее в августе пообещал вернуть власть гражданским властям не позже, чем за три года.

Нигер ЭКОВАС
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