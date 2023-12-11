Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Советник президента США по нацбезопасности посетит Израиль

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Израиль в конце недели, сообщает Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американского чиновника, в ходе визита Салливан обсудит увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Еще одной темой переговоров станет озабоченность Вашингтона по поводу гибели гражданского населения анклава в результате израильской военной операции.

В свою очередь израильский чиновник, подтвердивший визит Салливана, сообщил, что, как ожидают в Иерусалиме, высокопоставленная делегация из США будет находиться в городе почти еженедельно.

Это связано с тем, что война в Газе остается на первом месте во внешнеполитической повестке дня Вашингтона, добавил он.

Издание напоминает, что визит Салливана состоится через неделю после того, как советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Фил Гордон вместе с заместителем провели встречи в Израиле и на Западном берегу с высокопоставленными израильскими и палестинскими официальными лицами.

За неделю до этого аналогичный раунд встреч провел в Израиле госсекретарь США Энтони Блинкен.

Хроника 07 октября – 11 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Энтони Блинкен Израиль США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брюсселе тысячи человек вышли на манифестацию против антисемитизма

В Брюсселе тысячи человек вышли на манифестацию против антисемитизма

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

SpaceX запустит 11 декабря на орбиту беспилотный шаттл Космических сил США

SpaceX запустит 11 декабря на орбиту беспилотный шаттл Космических сил США
Обострение палестино-израильского конфликта

Гутерриш заявил о подрыве доверия к СБ ООН на фоне ситуации в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Испания, Бельгия, Ирландия, Мальта предложили меры по урегулированию конфликта в Газе

В Египте выберут президента страны

В Египте выберут президента страны

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 декабря

Президенты Венесуэлы и Гайаны могут встретиться в четверг

Президенты Венесуэлы и Гайаны могут встретиться в четверг

Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине

Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });