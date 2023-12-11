Советник президента США по нацбезопасности посетит Израиль

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Израиль в конце недели, сообщает Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американского чиновника, в ходе визита Салливан обсудит увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Еще одной темой переговоров станет озабоченность Вашингтона по поводу гибели гражданского населения анклава в результате израильской военной операции.

В свою очередь израильский чиновник, подтвердивший визит Салливана, сообщил, что, как ожидают в Иерусалиме, высокопоставленная делегация из США будет находиться в городе почти еженедельно.

Это связано с тем, что война в Газе остается на первом месте во внешнеполитической повестке дня Вашингтона, добавил он.

Издание напоминает, что визит Салливана состоится через неделю после того, как советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Фил Гордон вместе с заместителем провели встречи в Израиле и на Западном берегу с высокопоставленными израильскими и палестинскими официальными лицами.

За неделю до этого аналогичный раунд встреч провел в Израиле госсекретарь США Энтони Блинкен.