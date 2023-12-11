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Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве

Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве
Экс-президент США Дональд Трамп
Фото: AP/TASS

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп принял решение больше не давать показания в суде по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization, сообщает The Guardian.

Ожидалось, что Трамп выступит в суде в Нью-Йорке в понедельник, 11 декабря. Однако в воскресенье он объявил на сайте Truth Social, что больше не будет там появляться. "Я уже дал все возможные показания. Мне больше нечего сказать, кроме того, что это полнейшее вмешательство в выборы и охота на ведьм, - написал Трамп на своей странице в социальной сети. - Я не буду давать показания в понедельник".

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании Trump Organization был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии генпрокурора штата Летиции Джеймс, компания завышала стоимость активов, чтобы получить более выгодные кредиты. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, а также нескольких офисных зданий.

Если Трамп будет признан виновным, ему придется заплатить штраф, который может составить не менее $250 млн. Он также потеряет лицензии на ведение бизнеса в Нью-Йорке.

В декабре 2022 года суд присяжных признал Trump Corporation и Trump Payroll Corporation виновными в налоговом мошенничестве и оштрафовал их на $1,6 млн. При этом самому Трампу и членам его семьи обвинения предъявлены не были, хотя имя бывшего президента неоднократно упоминалось прокурором во время судебного процесса.

Trump Organization Дональд Трамп Нью-Йорк
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