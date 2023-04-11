Трамп на этой неделе даст показания в Нью-Йорке

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп на этой неделе вернется в Нью-Йорк, чтобы дать показания по еще одному делу против него, сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники.

По их данным, Трамп вернется в Нью-Йорк, чтобы в четверг побывать на еще одном судебном разбирательстве. На этот раз по гражданскому иску, поданному генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс.

Экс-президент должен дать показания по иску, поданному против него, его детей и Trump Organization. Генпрокурор обвиняет Трампа и трех его детей в коммерческом мошенничестве.

Как заявляет Джеймс, компания Трампа вводила в заблуждение инвесторов и налоговые органы, раздувая цены на недвижимость, чтобы получать инвестиции, а потом снижая их, чтобы получать налоговые и кредитные льготы.

Офис генерального прокурора требует назначить денежный штраф в размере $250 млн, а также навсегда запретить Трампу и его детям Дональду Трампу младшему, Иванке Трамп и Эрику Трампу занимать позицию директора или другие руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной или лицензированной в штате.

Также прокуратура просит запретить Трампу и его компании Trump Organization участвовать в приобретении недвижимости в штате или подавать заявки на займы в любых финансовых учреждениях штата на пять лет.

Трамп уже давал показания по этому делу в августе 2022 года. Тогда он отказался отвечать на вопросы, сославшись на право не свидетельствовать против себя.

На прошлой неделе Трамп покинул Нью-Йорк после того, как ему предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп виновным себя не признал. Он стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тысяч за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.