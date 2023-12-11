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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Иран планирует отправить своего первого астронавта в космос в 2028 году

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Тегеран активно развивает национальную космическую программу и через пять лет намерен отправить человека в космос. Об этом сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на министра информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики Иран Ису Зарепура.

"Согласно десятилетнему плану космической отрасли, отправка биокапсулы с астронавтом произойдет в перспективе в 2028 году", - сказал министр.

СМИ отмечают, что десятилетняя космическая программа Ирана была одобрена Высшим космическим советом в 2022 году. Исходя из намеченных в ней целей, на прошлой неделе с помощью ракеты-носителя "Салман" в космос была запущена иранская биологическая капсула.

В рамках подготовки к запуску человека в космос биокапсула была испытана на способность обеспечивать условия жизни для живых организмов.

Иран
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