Литва почти в три раза снизила пропуск грузовиков из Калининграда

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Замедление работы литовских пограничных служб привело к возникновению очереди грузовых автомашин в пункте пропуска Чернышевское в Калининградской области, сообщило министерство транспорта РФ в своём телеграм-канале.

"С 25 ноября литовская сторона существенно снизила пропускную способность пункта пропуска Кибартай на границе с Россией. Действия Литвы повлекли за собой скопление выезжающего из РФ транспорта у пункта пропуска Чернышевское и, как следствие, значительное отставание времени проезда к пункту пропуска от изначально забронированного в электронной очереди", - говорится в сообщении.

В нормальном режиме пропуска емкость электронной очереди в МАПП Чернышевское составляет 168 грузовых автомобилей в сутки, или 7 транспортных средств в час (пять мест в час можно забронировать на сайте и два - в терминале самообслуживания). Из-за замедления работы литовской стороны фактический пропуск снижен в 2,8 раза - до 60 грузовиков в сутки. Это значит, что оформление проходит не более трех машин в час.

В настоящее время отставание от заранее забронированного времени проезда составляет более двух суток.

Калининградская областная таможня в среду сообщила об обострении ситуации с попуском транспорта через МАПП Чернышевское в последние дни. Очередь грузовиков растет: если в понедельник в ней стояло 130 машин, то в среду утром - 190. Официальных разъяснений о причинах столь медленной работы от литовской стороны в адрес российской таможни не поступало.

Очереди грузовиков на границе с Литвой в Чернышевском не было с конца октября. Тогда, в октябре, ситуация была напряженной в течение нескольких недель, а проезда в Литву ожидало одномоментно до 250 автомашин. Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов пояснял, что ситуация в Чернышевском обостряется из-за того, что таможня Литвы использует различные способы затягивания времени пропуска большегрузов. Он называл данную ситуацию "нарушением гуманитарных норм".

С 1 сентября в Чернышевском начала действовать система электронной записи в очередь на въезд в Литву грузовых автомашин. Однако очередь нередко работает с задержкой из-за проволочек сопредельной стороны.

Литва с 3 июля ввела более жесткий контроль за транзитом грузов, идущих в/из России и Белоруссии на основании решения Еврокомисии о санкциях в отношении этих государств.

В настоящее время на российско-литовской границе грузовые автомашины оформляются только в пункте пропуска Чернышевское. При этом поток грузовых фур, как в Россию, так и обратно, заметно снизился в связи с действием антироссийских санкций.