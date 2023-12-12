Сейм Польши хочет отложить о голосование о доверии кабмину Туска из-за инцидента

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сейм (нижняя палата парламента) Польши намерен отложить до среды голосование о доверии правительству Дональда Туска после инцидента, в ходе которого депутат от ультраправой партии "Конфедерация свободы и независимости" Гжегож Браун загасил из огнетушителя выставленные в здании ханукальные свечи.

"Фракция партии "Право и справедливость" желает прекращения дискуссий по программе Дональда Туска до завтра. Мы не можем работать в такой атмосфере", - приводит Польское радио слова депутата от этой партии Пшемыслава Чарнека.

Представители других политических сил также заявили, что не хотят продолжения дискуссий.

Между тем после инцидента председатель сейма Шимон Холовня заявил, что рассмотрением действий Брауна займется прокуратура.

Накануне большинство депутатов сейма (нижней палаты парламента) Польши высказались за то, чтобы поручить формирование нового правительства страны лидеру оппозиции Дональду Туску. Планировалось, что голосование о доверии его кабинету состоится в сейме во вторник.