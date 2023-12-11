Сейм Польши одобрил идею о формировании правительства лидером оппозиции Туском

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты сейма (нижней палаты парламента) Польши в понедельник поддержали инициативу, чтобы правительство страны сформировал лидер оппозиции Дональд Туск, сообщает телеканал Polsat.

По его данным, с таким предложением выступил представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Борыс Будка, его поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 225 голосов. "Против" высказался 201 депутат, воздержавшихся не было.

Ранее в понедельник сейм, большинство членов которого представляют оппозицию, выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого, чья партия "Право и справедливость" вышла в лидеры на выборах, прошедших в Польше 15 октября. Она набрала 35,4% голосов, однако оппозиционеры в коалиции получили в парламенте большинство: Гражданская коалиция" - 30,7%, "Третий путь" (14,4%) и "Новые левые" (8,6%). Представители этих трех влиятельных оппозиционных сил Польши уже подписали коалиционное соглашение. Всего у этого альянса в сейме 248 мест из 460. Кандидатом на пост премьера от этого альянса был объявлен уже занимавший эту должность с 2007 по 2014 годы Дональд Туск, в прошлом также председатель Европейского совета.

Кроме того, председателями обеих палат парламента Польши стали представители оппозиции: сейм возглавил представитель "Третьего пути" Шимон Головня, а сенат (верхнюю палату парламента) – Малгожата Кидава-Блоньская от "Гражданской коалиции".