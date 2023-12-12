Задержанного во Франции писателя Фредерика Бегбедера отпустили

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Французский писатель Фредерик Бегбедер, задержанный по делу об изнасиловании, вечером во вторник был отпущен из-под стражи. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру По.

В свою очередь радиостанция Franceinfo уточняет, что заявление подала женщина, которая сообщила, что в течение нескольких месяцев состояла в отношениях с писателем. Она дважды вступала в сексуальную связь с Бегбедером. Первый раз по обоюдному согласию, второй раз она согласия не давала. Причем сообщается, что отношения начались, когда девушке было только 17 лет.

Сам писатель категорически отвергает обвинения.

Прокуратура По сообщает, что предварительное расследование продолжается.