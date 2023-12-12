Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Задержанного во Франции писателя Фредерика Бегбедера отпустили

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Французский писатель Фредерик Бегбедер, задержанный по делу об изнасиловании, вечером во вторник был отпущен из-под стражи. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру По.

В свою очередь радиостанция Franceinfo уточняет, что заявление подала женщина, которая сообщила, что в течение нескольких месяцев состояла в отношениях с писателем. Она дважды вступала в сексуальную связь с Бегбедером. Первый раз по обоюдному согласию, второй раз она согласия не давала. Причем сообщается, что отношения начались, когда девушке было только 17 лет.

Сам писатель категорически отвергает обвинения.

Прокуратура По сообщает, что предварительное расследование продолжается.

Франция Фредерик Бегбедер По
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сейм Польши хочет отложить о голосование о доверии кабмину Туска из-за инцидента

Сейм Польши хочет отложить о голосование о доверии кабмину Туска из-за инцидента

Что произошло за день: вторник, 12 декабря

Российский миротворец погиб в результате ДТП в Нагорном Карабахе

В ЕС готовятся ввести уголовную ответственность за нарушения санкций Евросоюза

Иван Таврин и аффилированные с ним компании подпали под санкции США

Иван Таврин и аффилированные с ним компании подпали под санкции США

Законодатели ЕС договорились о правилах конфискации преступных денег

Законодатели ЕС договорились о правилах конфискации преступных денег

Во Франции задержан писатель Бегбедер

Во Франции задержан писатель Бегбедер

Из Польши по подозрению в шпионаже выдворили гражданина РФ

Из Польши по подозрению в шпионаже выдворили гражданина РФ

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией

В Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });