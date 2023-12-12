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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Во Франции задержан писатель Бегбедер

Во Франции задержан писатель Бегбедер
Писатель Фредерик Бегбедер на 75-м Каннском кинофестивале
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер, он находится в комиссариате полиции По, подтвердили BFMTV в прокуратуре республики. Первым о его задержании сообщило France Bleu.

Писателя, который уже некоторое время живет в По, к 9 часам утра 12 декабря вызвали на допрос по делу, которое возбудила прокуратура региона и расследует местная полиция. Его доставили в комиссариат полиции. На 14:30 по местному времени он все еще находился в полиции.

В прокуратуре BFMTV не стали раскрывать причину задержания, но сказали, что расследуемое дело не связано с запрещенными веществами.

В 2008 году Бегбедера задержали в Париже в момент употребления кокаина и нашли у него при себе еще наркотики. Тогда он признал вину, напоминает Le Figaro, а в 2022 году объявил, что завязал с наркотиками и теперь творит "на свежую голову, трезвым и натощак".

Франсуа Бегбедеру 58 лет. Он писатель, сценарист, литературный критик, телеведущий, создатель и председатель жюри летературной премии Флоры, автор романов "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Каникулы в коме", "Любовь живет три года", "99 франков" и других.

Франция Фредерик Бегбедер
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