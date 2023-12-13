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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Закон о высылке беженцев в Руанду одобрен палатой общин Великобритании

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Палата общин Великобритании поддержала во втором чтении законопроект о высылке беженцев в Руанду.

Законопроект был поддержан 313 голосами, "против" высказались 269 законодателей. Документ признает и закрепит в законодательстве Великобритании, что Руанда является безопасной страной для отправки лиц, ищущих убежища. После этого прекратится отмена рейсов в Руанду по юридическим причинам.

Во вторник министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли подписал новый вариант соглашения с Руандой, предусматривающий отправку в эту африканскую страну попавших на британскую территорию нелегальных иммигрантов.

Новый вариант соглашения, как и нереализованный предыдущий вариант, также предполагает отправку нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду, однако в нем обновляются детали партнерства в области миграции и экономического развития между двумя странами. В обновленной версии уделяется внимание вопросам, которые поднял верховный суд Великобритании. В частности, она содержит гарантии того, что Руанда не будет высылать мигрантов в их родные страны.

В ноябре верховный суд Великобритании постановил, что план британского правительства отправить некоторых нелегальных мигрантов в Руанду является незаконным. Судьи отметили, что Руанда не является безопасной для беженцев страной, поэтому отправка туда нелегалов из Великобритании невозможна и незаконна.

Великобритания Джеймс Клеверли Руанда
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