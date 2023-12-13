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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Губернатор Приморья обсудил в Пхеньяне укрепление экономического сотрудничества с КНДР

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо и губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече в Пхеньяне обсудили укрепление экономического сотрудничества, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно информации ЦТАК, Юн Чжон Хо и Кожемяко обсудили во вторник в Пхеньяне "вопросы перевода регионального экономического сотрудничества (РФ и КНДР - ИФ) на более высокий уровень".

Делегация Приморья во главе с губернатором прибыла в Пхеньян 11 декабря.

КНДР Олег Кожемяко
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