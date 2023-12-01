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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Ким Чен Ын призвал усилить боевую готовность ВВС Северной Кореи

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита к командованию военно-воздушными силами страны призвал ВВС усилить боевую готовность, чтобы немедленно реагировать на военные угрозы, сообщает агентство ЦТАК.

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"Он изложил оперативную и тактическую политику, связанную с приведением военно-воздушных сил в состояние постоянной боевой готовности и повышением их возможностей вести войну в полной мере, чтобы немедленно и мощно противостоять любой военной провокации и угрозе противника", - приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Сообщается, что северокорейский лидер вместе со своей дочерью Ким Чжу Э посетил полк первой дивизии военно-воздушных и наблюдал за демонстрационным полетом.

"Он высоко оценил, что летчики этой авиачасти надежно готовы к совершенному выполнению авиационных боевых заданий при всяких неблагоприятных условиях", - отмечает агентство.

Ким Чен Ын КНДР
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