Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

МИД РФ не рассматривает запуск военного спутника КНДР как вывод оружия в космос

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Запуск Северной Кореей военного спутника не является элементом гонки вооружений в космосе, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе общения с журналистами его спросили, планирует ли российская сторона прорабатывать с КНДР вопрос о заключении договора о неразмещении первыми оружия в космосе.

"Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе. Мы удовлетворены тем, что уже более 30 государств вместе с нами официально поддерживают эту инициативу", - сказал Рябков. Он отметил, что в Москве рассчитывают, что круг ее участников будет расширяться.

"При этом я хочу подчеркнуть, что спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях - это не оружие, это не элемент вепонизации (от слова weapon, оружие - ИФ) космоса, это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия. В нашей же инициативе речь идет о том, чтобы в космосе не было оружия ударного типа. На это нацелен также российско-китайский проект соответствующего договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который мы продолжаем продвигать, несмотря на сопротивление США и их вассалов", - сказал замминистра.

21 ноября северокорейские власти объявили об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником.

МИД РФ Сергей Рябков США КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

Минсельхоз подтвердил прогноз об экспорте более 65 млн т зерна из России за сельхозгод

"Росатом" завершает работу над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане

Оперштаб отметил рост заболеваемости COVID-19 в России за неделю почти на треть

В десяти муниципалитетах Крыма ввели режим ЧС после шторма

Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

Суд прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

Энергоавария оставила без света более 9 тысяч жителей Владивостока

Что произошло за день: понедельник, 27 ноября

Эксперимент по маркировке отдельных видов электроники пройдет с декабря до 28 февраля

Президент одобрил передачу российских активов Schaeffler местным инвесторам

В Мурманской области отметили спад желающих попасть в Финляндию иностранцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });