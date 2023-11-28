МИД РФ не рассматривает запуск военного спутника КНДР как вывод оружия в космос

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Запуск Северной Кореей военного спутника не является элементом гонки вооружений в космосе, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе общения с журналистами его спросили, планирует ли российская сторона прорабатывать с КНДР вопрос о заключении договора о неразмещении первыми оружия в космосе.

"Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе. Мы удовлетворены тем, что уже более 30 государств вместе с нами официально поддерживают эту инициативу", - сказал Рябков. Он отметил, что в Москве рассчитывают, что круг ее участников будет расширяться.

"При этом я хочу подчеркнуть, что спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях - это не оружие, это не элемент вепонизации (от слова weapon, оружие - ИФ) космоса, это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия. В нашей же инициативе речь идет о том, чтобы в космосе не было оружия ударного типа. На это нацелен также российско-китайский проект соответствующего договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который мы продолжаем продвигать, несмотря на сопротивление США и их вассалов", - сказал замминистра.

21 ноября северокорейские власти объявили об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником.