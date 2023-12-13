Сенат США вынес оборонный бюджет на 2024 год на голосование

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сенат США во вторник вынес закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на окончательное голосование, сообщает The Hill.

Сенаторы проголосовали 85 голосами "за", чтобы прекратить дебаты по законопроекту и вынести его на голосование. 15 законодателей высказались "против".

Окончательное голосование в Сенате по законопроекту ожидается в среду, а Палата представителей должна принять его к концу недели.

"Обе стороны проделали потрясающую работу за последние несколько месяцев, чтобы вывести NDAA на финишную прямую", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на сумму $886 млрд охватывает 2024 финансовый год и, среди прочего, включает $11,5 млрд долларов на сдерживание Китая и $800 млн на поддержку Украины.