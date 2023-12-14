Сенат США одобрил военный бюджет на 2024 финансовый год

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США большинством голосов одобрил оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год, известный также как закон о национальной обороне, сообщают СМИ со ссылкой на итоги голосования.

Окончательная согласованная версия бюджета на 2024 финансовый год предусматривает финансирование национальной обороны в размере $886 млрд, что на $28 млрд больше, чем в прошлом году.

Теперь документ должен поступить в палату представителей, где, как ожидается, он также будет принят без проволочек. Законодатели надеются, что бюджет пройдет через обе палаты до конца недели и поступит на подпись президенту Джо Байдену.