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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Госдепе сообщили, что в пакет помощи Украине войдут боеприпасы ракетных систем и комплексов ПВО

Также США поставят ракеты для подавления радиолокационных станций и артиллерийские снаряды

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдеп США со ссылкой на высказывание госсекретаря Энтони Блинкена сообщил, какие вооружения будут предоставлены Украине в рамках очередного пакета военной помощи на $200 млн, об одобрении которого президент США Джо Байден заявил, не приводя подробностей, во вторник на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для средств противовоздушной обороны, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм), высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС, бронебойные боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, комплекс средств поражения, барьеры HESCO и запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка", - приводит Госдеп слова Блинкена.

Блинкен предупредил, что "если конгресс не предпримет действий по выделению дополнительной помощи, это будет один из последних пакетов помощи в области безопасности, которые мы сможем предоставить Украине".

Джо Байден США Украина Энтони Блинкен
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