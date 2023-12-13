Франция завершит вывод войск из Нигера к 22 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Вывод военного контингента Франции из Нигера закончится к 22 декабря, сообщает в среду газета Le Monde со ссылкой на нигерских военных.

Согласно заявлению нигерской армии, процесс вывода французских солдат и техники проходит слаженно и безопасно.

По данным Le Monde, в Нигере остаются 157 французских военнослужащих, а 1 346 военных и 80% снаряжения уже вывезли из страны.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума - его отстранили от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. ЭКОВАС ввело санкции против Нигера, а на прошлой неделе на совещании в Нигерии его представители согласились оставить в силе санкционный режим.

На фоне кризиса в Нигере резко обострились отношения Ниамея с Парижем. Посла Франции объявили персоной нон грата, и 27 сентября он покинул Нигер после нескольких недель сопротивления этому решению военных властей, которое французская сторона расценила как незаконное. Кроме того, новые власти выдвинули требование, чтобы французский военный контингент покинул страну. Вывод французских военных начался в октябре.

В то же время Нигер укрепил военные связи с Мали и Буркина-Фасо. Всем трем странам долгое время приходится бороться с группами экстремистов, связанных с террористическими группировками "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Исламское государство" (запрещена в РФ).