Асад пообещал помочь Абхазии добиться признания суверенитета арабскими странами

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сирия приложит все усилия для расширения признания независимости Абхазии арабскими странами, заявил президент САР Башар Асад на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Абхазии Иналом Ардзинба. Его слова приводит медиа-центр абхазского МИД.

Стороны обсудили также вопросы, связанные с привлечением иностранных инвестиций для развития экономик Абхазии и Сирии.

Ардзинба проинформировал президента Сирии о мерах, предпринимаемых руководством Абхазии по формированию благоприятного инвестиционного климата в стране, активной работе с инвесторами. "Была отмечена актуальность совместной абхазо-сирийской работы с российскими и белорусскими инвесторами", отмечается в сообщении.

Ардзинба с 10 декабря находится с рабочим визитом в Сирии. Встреча с Асадом проходила во дворце президента "Аль-Мухаджирин", сообщил МИД Абхазии.

Асад принял приглашение посетить Абхазию в 2024 году.

На встрече с премьер-министром Сирии Хусейном Арнусом Ардзинба сообщил о заинтересованности Абхазии в подписании с Дамаском отраслевых соглашений по сотрудничеству в таможенных делах, сельском хозяйстве, развитию торговых и гуманитарных связей.

Глава сирийского правительства отметил, что поддерживает предложения абхазской стороны, и пригласил Абхазию принять участие в Дамасской международной ярмарке, которая состоится в августе- сентябре будущего года.

Стороны отметили нацеленность на развитие двусторонних отношений в сфере культуры, молодежной политики и спорта, сообщил МИД Абхазии.