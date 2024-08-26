Абхазия продолжает добиваться признания ее независимости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Посол Абхазии в России Алхас Квициниа заявил, что республика продолжает вести активную работу по расширению числа стран, признавших ее независимость.

"Нас, помимо России, признал ряд других стран, и мы в этом направлении активно работаем. Посольство Абхазии сотрудничает с разными дипмиссиями, которые находятся в Москве. И в этом вопросе у нас есть хорошее продвижение", - сказал он в ходе видеомоста Москва - Сухум, посвященного 16-летию признания Россией независимости Абхазии.

Он добавил, что пока не может назвать о каких странах идет речь из-за того, что Грузия и ее западные партнеры противодействуют этому процессу.

Российская Федерация признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года, в сентябре того же года - Никарагуа. В 2009 году независимость Абхазии признали Венесуэла и Науру, в 2011 - Вануату, в 2018 году - Сирия.