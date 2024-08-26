Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 19:40

Абхазия продолжает добиваться признания ее независимости

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Посол Абхазии в России Алхас Квициниа заявил, что республика продолжает вести активную работу по расширению числа стран, признавших ее независимость.

"Нас, помимо России, признал ряд других стран, и мы в этом направлении активно работаем. Посольство Абхазии сотрудничает с разными дипмиссиями, которые находятся в Москве. И в этом вопросе у нас есть хорошее продвижение", - сказал он в ходе видеомоста Москва - Сухум, посвященного 16-летию признания Россией независимости Абхазии.

Он добавил, что пока не может назвать о каких странах идет речь из-за того, что Грузия и ее западные партнеры противодействуют этому процессу.

Российская Федерация признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года, в сентябре того же года - Никарагуа. В 2009 году независимость Абхазии признали Венесуэла и Науру, в 2011 - Вануату, в 2018 году - Сирия.

Абхазия Алхас Квициниа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин

ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин

В Таиланде жертвами наводнений и оползней стали 22 человека

Задержание Павла Дурова во Франции

Прокуратура Парижа назвала возможные сроки задержания Дурова

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Задержание Павла Дурова во Франции

Макрон заявил, что дело Дурова не является политическим

Банки Грузии объяснили прекращение переводов из РФ по "Золотой короне" техпроблемами

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США
Задержание Павла Дурова во Франции

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });