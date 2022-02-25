Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР, сообщает МИД Донецкой народной республики.

"Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой МИД ДНР.

"Как и все граждане Республики Абхазия, считаю решение нашего союзника - Российской Федерации о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию - абсолютно оправданной", - подчеркнул Бжания в эфире Абхазского Государственного телевидения.

Он отметил, что безопасность Российской Федерации - это "наша с вами безопасность, уважаемые граждане Абхазии".

"Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и независимости Луганской народной республики", - сказал Бжания.

Он выразил уверенность в том, "что все абхазское общество поддерживает это решение".

Президент Абхазии поручил правительству "начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений".

21 февраля президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал с главами Луганской народной республики и Донецкой народной республики Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным договоры о дружбе и взаимопомощи.

На следующий день парламенты России, ЛНР и ДНР ратифицировали договоры, закон о ратификации был подписан Путиным.