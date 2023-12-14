Пашинян заявил о готовности восстановить ж/д сообщение с Азербайджаном и Турцией

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Армения в рамках проекта "Перекресток мира" готова к действенным шагам по восстановлению коммуникаций с Азербайджаном и Турцией, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы подтверждаем свою готовность осуществить конкретные и действенные шаги по открытию региональных коммуникаций. В рамках инициированного правительством Армении проекта "Перекресток мира" мы готовы восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в Ереване в четверг.

По его словам, железнодорожные пути на севере свяжут азербайджанский Газах с армянским Тавушем, на юге - западные районы Азербайджана с Нахичеванью.

"Причем, западные районы Азербайджана с Нахичеванью могут быть связаны также по северному пути. То же касается автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном, которые могут иметь северный, средний и южный пути", - отметил Пашинян.

Он заявил также о готовности Еревана восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией и две действовавшие ранее автодороги.

"Все это будет иметь существенное значение для региональных и международных экономических, культурных, политических связей, глобальной безопасности. Все коммуникации, воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередач должны действовать под суверенитетом стран, по которым они будут проходить", - сказал Пашинян.

Он отметил, что каждая страна посредством своих государственных институтов должна обеспечивать на своей территории пограничный, таможенный контроль, безопасность всех инфраструктур, перевозимых грузов и пассажиров.

"С этой целью решением правительства Армении в Службе национальной безопасности страны создано специальное подразделение", - сказал Пашинян.