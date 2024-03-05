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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Пашинян сообщил о намерении передать в Газу гуманитарную помощь через Египет

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Армения при помощи Египта намерена доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге в Каире с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси.

"Армения сожалеет о десятках тысяч невинных жертв в результате эскалации военных действий в секторе Газа. Мы сами прошли через ужас нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и присоединяемся к призывам международного сообщества к немедленному прекращению огня в секторе Газа. В этом контексте мы высоко оцениваем шаги Египта по обеспечению бесперебойного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, приему раненых палестинцев и эвакуации иностранцев", - сказал Пашинян.

"Мы также обсудили и нуждаемся в поддержке и советах наших египетских коллег в плане доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и благодарим президента ас-Сиси за его готовность помочь в этом вопросе", - отметил Пашинян.

По его словам, этим вопросом займутся министры иностранных дел.

"Что касается палестино-израильского конфликта, то Армения всегда поддерживала принятый международным сообществом принцип "двух государств"", - заявил Пашинян.

Армения Газа Израиль Египет Никол Пашинян сектор Газа
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