CENTCOM подтвердил, что эсминец США сбил дрон над Красным морем 13 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Эсминец USS Mason действительно сбил дрон повстанцев хуситов, которые пытались атаковать танкер Ardmore Encounter накануне, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"Примерно в 08:30 по времени Саны (совпадает с мск) 13 декабря в южной части Красного моря... эсминец USS Mason отреагировал на сигнал бедствия танкера Ardmore Encounter, идущего под флагом Маршалловых островов, который атаковали силы хуситов", - говорится сообщении CENTCOM в соцсетях.

Сначала хуситы попробовали подняться на борт танкера, только после этого по судну были запущены две ракеты, которые в него не попали. Также хуситы отправили в сторону USS Mason беспилотник, который эсминец сбил в рамках самозащиты.

Эсминец и танкер повреждены не были, их экипаж не пострадал.

13 декабря СМИ со ссылкой на американский источник сообщили, что две ракеты были запущены по танкеру недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива с контролируемой хуситами территории Йемена, но обе не попали в цель. Также в ходе этого инцидента американский военный корабль сбил беспилотник, запущенный хуситами.

12 декабря в CENTCOM заявили, что норвежский танкер Strinda был атакован предположительно противокорабельной крылатой ракетой (ASCM), запущенной с территории Йемена, контролируемой хуситами. После этого на судне начался пожар, однако экипаж не пострадал. Танкеру также оказал помощь USS Mason.

В субботу йеменские хуситы заявили, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.