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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Две ракеты запустили с контролируемой хуситами территории Йемена в сторону судна

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Две ракеты были запущены по танкеру недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива с контролируемой мятежниками-хуситами территории Йемена, но обе не попали в цель, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на американского чиновника, предоставившего информацию на условиях анонимности.

Судно, которому удалось избежать удара, - танкер Ardmore Encounter, идущий под флагом Маршалловых островов из Индии в сторону Суэцкого канала, на его борту находится вооруженная охрана.

Также в ходе этого инцидента американский военный корабль сбил беспилотник, предположительно запущенный хуситами. В результате атаки никто не пострадал.

Во вторник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что норвежский танкер Strinda был атакован предположительно противокорабельной крылатой ракетой (ASCM), запущенной с территории Йемена, контролируемой хуситами. После этого на судне начался пожар, однако экипаж не пострадал. Танкеру оказал помощь эсминец USS Mason.

В субботу йеменские хуситы заявили, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря.

Йемен Баб-эль-Мандебский пролив
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