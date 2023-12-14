Австралия рассматривает запрос США об отправке военного корабля в Красное море

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Австралии рассматривают запрос США об отправке военного корабля в Красное море в связи с участившимися нападениями хуситов на коммерческие суда в этом регионе, сообщает в четверг общественная телекомпания Австралии ABC News.

"Правительство Австралии рассматривает запрос США на отправку военного корабля в Красное море", - сказал телекомпании главный государственный казначей страны Джим Чалмерс.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес в свою очередь отметил, что, несмотря на рассмотрение запроса со стороны Вашингтона, Австралия продолжит уделять особое внимание военно-морским усилиям в области безопасности в собственном регионе.

"Я хочу подчеркнуть, что фокус наших усилий остается непосредственно на нашем регионе и на развертывании регионального присутствия, которое мы продолжаем уже несколько месяцев", - отметил Марлес.

Накануне пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер заявил, что международное сообщество должно поддержать работу оперативной группы по защите кораблей в Красном море.

"Действия, которые мы наблюдаем со стороны хуситов, являются дестабилизирующими, они опасны и, очевидно, нарушают международное право. Эта проблема требует международного решения ", - подчеркнул Райдер.

Ранее две ракеты были запущены по танкеру недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива с контролируемой хуситами территории Йемена, но обе не попали в цель. Судно, которому удалось избежать удара, - танкер Ardmore Encounter, идущий под флагом Маршалловых островов из Индии в сторону Суэцкого канала, на его борту находится вооруженная охрана.

Также в ходе этого инцидента американский военный корабль сбил беспилотник, предположительно, запущенный хуситами. В результате атаки никто не пострадал.

До этого в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что норвежский танкер Strinda был атакован предположительно противокорабельной крылатой ракетой (ASCM), запущенной с контролируемой хуситами территории Йемена. После этого на судне начался пожар, однако экипаж не пострадал. Танкеру оказал помощь эсминец USS Mason.

Йеменские хуситы заявили, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.