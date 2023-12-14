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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Лукашенко предупредил об участившемся появлении иностранных террористов в Белоруссии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатирует активность зарубежных спецслужб на территории страны. В частности, он заявил о двух десятках групп террористов, задержанных совместно Белоруссией и РФ.

"Мы с Российской Федерацией, наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территории России и Белоруссии", - заявил Лукашенко на встрече с главами делегаций, участвующими в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ. Президента Белоруссии цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что не сгущает краски, а наоборот, не может всего открыто сказать в данном вопросе.

"Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов", - сказал глава государства.

Он заявил, что противники пытаются создать экстремистские ячейки, формируют полки из беглых граждан Белоруссии, привлекают наемников.

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Лукашенко также вспомнил резонансные акции в Мачулищах (когда пытались совершить нападение на военный аэродром и уничтожить российскую технику), Гродно, попытки подрыва железной дороги в разных регионах страны.

"Мы видим очень серьезную активность на территории Белоруссии. Понятно, что этот "санитарный кордон" - на тысячу километров окно получилось. Балкон, окно - кто как называет. Понятно, что будут постоянно его стремиться обрезать, чтобы выйти туда через Смоленск, как всегда, к Москве. Откровенно говорю: этого позволить мы не можем и будем всячески со своими союзниками придерживаться этой линии", - добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия
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