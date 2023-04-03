Трем десяткам фигурантов дела о теракте на аэродроме Мачулищи грозит смертная казнь

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Трем десяткам фигурантов уголовного дела по факту теракта на аэродроме Мачулищи может быть вынесен смертный приговор, сообщили гостелеканалу ОНТ в КГБ Белоруссии.

"Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Беларуси ("Акт терроризма, совершенный организованной группой"). Максимальная санкция предусматривает наказание вплоть до смертной казни", - передает ОНТ.

26 февраля на аэродроме Мачулищи - белорусском военном объекте - была совершена попытка подрыва российского самолета А-50, на месте происшествия найдены два дрона. Позже белорусские спецслужбы задержали украинского гражданина Николая Швеца 1993 года рождения, его обвинили в попытке совершения теракта. По информации белорусских правоохранительных органов, Швецу помогали более 20 человек. Они также были задержаны.