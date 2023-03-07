В КГБ Белоруссии заявили о причастности СБУ к диверсии в отношении самолета А-50

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - К диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме "Мачулищи" причастна Служба безопасности Украины, заявили в Комитете государственной безопасности Белоруссии.

"Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента", - заявил представитель КГБ Константин Бычек. Его слова приводит госагентство БелТА во вторник.

Между тем задержанный в Белоруссии диверсант, совершивший попытку подорвать самолет, заявил, что попал в республику с территории России и действовал под началом Службы безопасности Украины.

Задержанный представился Швецом Николаем Владимировичем 1993 года рождения, имеет гражданство Украины. По его словам, диверсию против российского самолета готовил в Киеве под руководством Службы безопасности Украины. "Я работал с СБУ, город Киев", - сказал задержанный.

Он пояснил, что для подрыва самолета на аэродроме "Мачулищи" 26 февраля использовал два дрона.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании причастных к диверсии на аэродроме "Мачулищи", среди которых был завербованный спецслужбами Украины россиянин. Всего, по словам Лукашенко, задержаны более 20 соучастников исполнителя диверсии.