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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

КНР назвала плановым патрулирование с ВВС РФ над Японским и Восточно-Китайским морями

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Совместное патрулирование, проведенное самолетами России и Китая над Японским и Восточно-Китайским морями, выполнено в рамках плана сотрудничества между обеими странами, сообщает Global Times со ссылкой на китайские власти.

"Китайские и российские военные провели наше седьмое совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем и Восточно-Китайским морем в соответствии с годовым планом сотрудничества", - приводит издание заявление министерства обороны КНР.

В Минобороны РФ сообщили, что "авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков Хун-6к осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей".

В миреЮжная Корея сообщила, что самолеты РФ и КНР вошли в опознавательную зону ее ПВОЧитать подробнее

По данным российского военного ведомства, истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-35С ВКС России и Су-30/Цзянь 11б ВВС Китая.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран", - добавили в Минобороны РФ.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщало, что южнокорейские военные в четверг поднимали в воздух истребители в связи с обнаружением российских и китайских военных самолетов в опознавательной зоне ПВО. Отмечается, что авиация РФ и КНР не нарушала воздушное пространство Южной Кореи.

"Ренхап" напоминает, что опознавательная зона ПВО не является воздушным пространством страны. Зону создали в 1951 году и значительно расширили в 2013 году. Она распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны, однако не закреплена международным правом. Но в Сеуле считают, что иностранные самолеты, пролетающие через нее, должны идентифицировать себя во избежание возможных инцидентов.

КНР РФ Восточно-Китайское море Японское море Южная Корея
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