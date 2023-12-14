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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Южная Корея сообщила, что самолеты РФ и КНР вошли в опознавательную зону ее ПВО

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные в четверг поднимали в воздух истребители в связи с обнаружением российских и китайских военных самолетов в опознавательной зоне ПВО, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Согласно южнокорейскому командованию, два китайских и четыре российских военных самолета без предупреждения вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, а затем покинули ее.

В сообщении отмечается, что авиация РФ и КНР не нарушала воздушное пространство Южной Кореи.

Yonhap напоминает, что опознавательная зона ПВО не является воздушным пространством страны. Зону создали в 1951 году и значительно расширили в 2013 году. Она распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны, однако не закреплена международным правом. Но в Сеуле считают, что иностранные самолеты, пролетающие через нее, должны идентифицировать себя во избежание возможных инцидентов.

Южная Корея Китай
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