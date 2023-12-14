Что произошло за день: четверг, 14 декабря

"Итоги года" с Владимиром Путиным, решение Финляндии снова закрыть границу с Россией, рекордный уровень производства красной икры в РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подвел итоги года в формате пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Президент РФ отвечал на вопросы четыре часа и три минуты. К концу прямого эфира количество поступивших вопросов составило около 3 млн. Об основных заявлениях, прозвучавших в эфире, можно узнать здесь.

- Нет необходимости во второй волне мобилизации, заявил Владимир Путин. По его словам, сейчас 244 тысячи мобилизованных находятся напрямую в зоне СВО, а 13 декабря ему доложили, что в войска было набрано 486 тысяч контрактников. Группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек, сообщил президент.

- Путин заявил, что мир наступит тогда, когда будут достигнуты цели СВО. Президент РФ сообщил, что цели не менялись: это денацификация, демилитаризация Украины и ее нейтральный статус.

- Президент РФ объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства. Владимир Путин заявил, что спрос вырос, а производство - нет, при этом импорт в нужном объеме не был налажен вовремя. С нехваткой куриных яиц он связал и проблемы с вакциной от кори, краснухи и паротита. В Минздраве сообщили, что поставка очередной партии вакцины в объеме 344 тысяч доз запланирована на 22 декабря.

- Путин попросит Думу снова обсудить сроки за экономические преступления, но подчеркнул, что пока закон действует, его нужно выполнять.

- Госдума приняла закон, разрешающий медицинское вмешательство без согласия пациента для устранения угрозы жизни.

- Финляндия снова закрывает границу с РФ с 15 декабря по 14 января. Ранее в четверг сообщалось, что были открыты переходы Ваалимаа и Ниирала. Они будут снова закрыты.

- Мосгорсуд оставил журналиста WSJ Эвана Гершковича под арестом до 30 января.

- Производство красной икры в РФ достигло 22 288 тонн - это максимум с 2010 года (самые ранние данные общедоступной статистики).