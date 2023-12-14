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В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией

В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии решило снова закрыть два пропускных пункта на границе с Россией, которые открылись после перерыва в ночь на 14 декабря. Как сообщают финские СМИ, об этом в парламенте сообщила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

Когда именно, эти КПП закроют и насколько, не уточняется.

Официально правительство сообщит о своем решении на пресс-конференции в 18:15 (19:15 по Москве).

В ночь на четверг возобновилось пассажирское и грузовое движение через границу через пункты пропуска Ваалимаа - Торфяновка (Ленинградская область) и Ниирала - Вяртсиля (Карелия). Финская сторона решила их открыть до 14 января. Сообщалось, что в случае стабилизации ситуации с нелегальными мигрантами, которые в осенью стали делать попытки попасть в Финляндию через Россию, поэтапное возобновление работы КПП бы продолжилось. Автобусные перевозчики сообщали о планах постепенно увеличивать число рейсов по перевозке пассажиров через границу.

14 декабря представители финской погранслужбы рассказали журналистам, что в КПП Ваалимаа за день прибыли 12 просителей убежища, среди которых были граждане Сомали и Сирии, а в Ниирала прибыли 50 беженцев.

В ноябре Финляндия закрыла все 8 пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

В ноябре в Мурманскую область, как признавали власти региона, приехало более 400 иностранцев, которые хотели попасть в Финляндию. В их числе граждане Сомали, Пакистана, Сирии, Кении, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Индии, Египта, Гвинеи, Марокко, Афганистана и Алжира. В регионе был введен режим повышенной готовности, дополнительные КПП развернули на въезде в область и на территории региона.

Скопление мигрантов возникло на пункте пропуска "Салла" (Кандалакшский район Мурманской области), там насчитывалось около 300 человек. Региональные чиновники организовывали автобусные перевозки иностранцев между КПП на границе и обустраивали для них пункты обогрева на местах.

Суды Мурманской области с 20 ноября постановили выдворить из России 69 мигрантов с наложением штрафа в размере 2 тыс. рублей за нарушение ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в России). Основной поток нарушителей пришелся на Кандалакшский район, так как через него пролегал маршрут иностранцев, которые направлялись на пункт перехода "Салла" на российско-финской границе.

Финляндия Сирия Сомали МВД Мари Рантанен
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