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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз

Евросоюз также предоставил Грузии статус страны-кандидата на вступление в союз

ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС, сообщил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель.

"Европейский совет принял решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по принятию их в Евросоюз", - написал он в соцсети Х.

Он добавил, что ЕС также "предоставил Грузии статус страны-кандидата" на вступление в союз.

Мишель также сообщил, что лидеры стран ЕС пока не дают добро на переговоры с Боснией и Герцеговиной об их присоединении к блоку, но примут такое решение, как только будет выполнен ряд выдвинутых Евросоюзом условий.

"ЕС даст старт переговорам с Боснией и Герцеговиной при достижении необходимой степени соответствия критериям членства и предложил Еврокомиссии представить отчет к марту на предмет принятия такого решения", - отметил глава Евросовета.

При этом ранее в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС заявил, что не видит оснований начинать переговоры о вступлении Украины в союз, поскольку Киев не выполнил предварительные условия для этого.

"Мы установили семь предварительных условий, и, даже по оценке Еврокомиссии, три из семи не выполнены в полном объёме. Поэтому нет оснований вести переговоры о вступлении Украины сейчас", - сказал Орбан.

Орбан в последнее время делал ряд заявлений с призывами к ЕС не предпринимать дальнейших шагов по евроинтеграции Украины до согласования на саммите ЕС 14-15 декабря общей стратегии по этой стране, угрожая заблокировать дальнейшее выделение помощи Украине и процесс ее вступления в ЕС.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В июне того же года совет ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление в союз.

В июне 2022 года Молдавия также получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года.

ЕС Украина Молдавия Грузия Шарль Мишель
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