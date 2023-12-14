Орбан по прибытии на саммит ЕС заявил, что не время обсуждать членство Украины

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС 14 декабря заявил, что не видит оснований начинать переговоры о вступлении Украины в блок, поскольку Киев не выполнил предварительные условия для этого.

"Мы установили семь предварительных условий, и, даже по оценке Еврокомиссии, три из семи не выполнены в полном объеме. Поэтому нет оснований вести переговоры о вступлении Украины сейчас", - сказал Орбан.

Он добавил, что, по его мнению, Киев не выполнил еще больше из этих условий.

Орбан также подчеркнул, что эти предварительные условия были определены не Венгрией, а самой Еврокомиссией.

На вопрос журналиста, готов ли он проявить гибкость по вопросу по Украине после решения Еврокомиссии разблокировать часть невыплаченных Венгрии средств, Орбан ответил: "Мы здесь не для того, чтобы вести бизнес, речь не о выгодных сделках, мы представляем подход и принципы".

Орбан в последнее время сделал ряд заявлений с призывами к ЕС не предпринимать дальнейших шагов по евроинтеграции Украины до согласования на саммите ЕС 14-15 декабря общей стратегии по этой стране, угрожая заблокировать дальнейшее выделение помощи Украине и процесс ее вступления в ЕС.