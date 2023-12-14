Евросовет обсуждает пересмотр бюджета, включая помощь Киеву

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель, объявив о решении саммита Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, обозначил также перспективы решения о дальнейшей финансовой помощи Киеву.

"Я полагаю, что в последующие часы нам удастся выработать решение по этой теме, мы намерены поддерживать Украину, но нам нужно его адаптировать под наши (юридические) рамки", - сказал Мишель журналистам поздно вечером в четверг в Брюсселе в паузе заседания Евросовета, который продолжает обсуждать поправки к союзному бюджету на 2024-2027 годы.

Из этого бюджета предполагалось оказать Украине макрофинансовую помощь в 50 млрд евро.

Источник в аппарате Евросовета на вопрос журналиста о сроках конкретных действий Брюсселя относительно Украины и Молдавии пояснил, что в заключениях саммита будет сказано, что "Европейский совет предложил Совету ЕС определить соответствующие рамки для переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в рекомендациях (Европейской - ИФ) комиссии от 8 ноября".

Решение по Украине было принято 26 голосами из 27 государств-членов. Противник открытия переговоров с Киевом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в голосовании не участвовал. Как объяснил прессе тот же источник, "премьер-министр Орбан по предварительной договоренности некоторое время конструктивно отсутствовал в зале".

В ответ на вопрос, насколько это соответствует процедурам Евросовета, собеседник СМИ сообщил, что правовая основа заключается в "решении Европейского совета, которое не было заблокировано ни одним из его членов".