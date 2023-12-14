Белый дом призывал конгрессменов не уходить на каникулы без решения о помощи Украине

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В администрации США заявили, что конгрессменам надо отложить новогодние каникулы в связи с ситуацией на Украине и в Израиле, и обвинили республиканцев в пренебрежении интересами страны, сообщает Fоx News со ссылкой на служебный документ Белого дома.

"Конгрессмены-республиканцы активно подрывают интересы нашей национальной безопасности - внутри ее и по всему миру, поскольку предпочитают уйти в отпуск, а не заниматься работой", - отмечается в меморандуме заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

"Ранее президент США Джо Байден предложил конкретный план по реагированию на опаснейшие проблемы нацбезопасности: помощь Израилю против террористов ХАМАС, совершивших худшие преступления против еврейского народа со временем Холокоста, продолжение помощи Украине (...) защита наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение безопасности на нашей границе", - говорится в документе.

Бэйтс отметил, что борьба с этими вызовами способствует развитию американской промышленности и создает рабочие места. Однако, по его словам, республиканцы препятствуют реализации этих инициатив.

"Конгрессмены-республиканцы выбрали отправиться в отпуск, а не присоединиться к борьбе Байдена за более безопасную южную границу", - подчеркнули в Белом доме

Байтс также обвинил конгрессменов в том, что для них повышение обороноспособности Тайваня менее важно, чем трехнедельный отпуск.

Fоx News напоминает, что члены палаты представителей Конгресса США закончили работу еще накануне и, как ожидается, в четверг разъедутся по домам. В четверг также должна завершиться сессия сената. Обе палаты Конгресса возобновят работу 9 января 2024 года.

В октябре президент США направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден предложил выделить $13,6 млрд на охрану американо-мексиканской границы и $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей запрос на дополнительное финансирование составляет $106,7 млрд.

Однако республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности добиваются повышения требований к соискателям убежища, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.

7 декабря стало известно, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение законопроекта, включающего предоставление помощи Украине и Израилю на миллиарды долларов, из-за отсутствия в нем положений о южной границе США.