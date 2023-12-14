Лидеры стран ЕС приняли к сведению предложения Еврокомиссии по доходам от активов РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Руководители стран ЕС в четверг приняли к сведению предложения Еврокомиссии по использованию на нужды Украины доходов от замороженных активов РФ, говорится в заявлении Европейского совета.

"Они приняли к сведению недавние предложения по внереализационным доходам от замороженных активов РФ", - отмечается в документе.

Участники саммита также "призвали добиться решительного прогресса" по данной теме в будущем.

Ранее Financial Times писала со ссылкой на источники, что Еврокомиссия планирует выделить 15 млрд евро на помощь Киеву из доходов от замороженных в ЕС российских активов.