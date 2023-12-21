Силуанов предупредил о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ в Европе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия в случае принятия европейскими властями решения по использованию доходов от замороженных средств Банка России ответит симметрично в отношении замороженных активов иностранных контрагентов из недружественных стран, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если такое решение принимается, абсолютно симметричный ответ последует со стороны РФ. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах "С". Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам, те, что составляют обязательства наши перед иностранными контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке, цифры не маленькие, доходы от использования этих средств существенные и точно также могут быть использованы, если будет принято решение недружественных наших партнеров", - сказал он в интервью "России 24".

Ранее ряд СМИ сообщил, что Еврокомиссия предлагает собрать 15 млрд евро для помощи Украине из доходов от замороженных активов российского Центробанка. Еврокомиссия, в частности, предложила размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах. На втором этапе прибыль будет переведена в общий бюджет ЕС, чтобы помочь поддержать Украину. По оценкам комиссии, это принесет до 3 млрд евро в год, или 15 млрд евро в период с 2023 по 2027 год.

Позже, 14 декабря, руководители стран ЕС приняли к сведению предложение Еврокомиссии, призвав в своем заявлении добиться "решительного прогресса" по данной теме в будущем.